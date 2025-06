Quadrilha furta helicóptero em Franca e foge por estrada rural

Equipes da Força Tática foram deslocadas e, após buscas intensas, localizaram o helicóptero em uma área rural, já no município de Pedregulho. O veículo foi recuperado e devolvido ao proprietário.

O helicóptero, modelo Robinson de matrícula PR-BLM, estava acomodado sobre uma carretinha quando os suspeitos chegaram ao local. Eles acoplaram o reboque a um veículo e fugiram em direção a cidade de Cristais Paulista. A movimentação incomum pela estrada de terra da região do Estreito – que passa pelas Águas Quentes e segue em direção a Pedregulho – despertou a atenção de moradores, que acionaram a Polícia Militar.

Um helicóptero foi furtado de um estacionamento de veículos localizado na avenida Antônio Barbosa Filho, em Franca, na madrugada deste sábado, 7. De acordo com informações iniciais, cerca de oito criminosos teriam participado da ação.

O helicóptero furtado é um Robinson, monomotor de pequeno porte, amplamente utilizado no Brasil e no exterior para transporte executivo, turismo e instrução de voo principalmente. Fabricado pela Robinson Helicopter Company, é um dos modelos mais vendidos do mundo em sua categoria.

Até o momento, não há informações sobre prisões ou a identificação dos envolvidos no crime. A Polícia Civil investiga o caso, e a reportagem acompanha os desdobramentos na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.

*Texto em atualização