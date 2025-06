Veja o obituário deste sábado em Franca

Nome: José Expedito Rodrigues Idade: Não informada Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4 Funerária: Nova Franca Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Regina Martins de Souza Idade: Não informada Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5 Funerária: Nova Franca Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Gilda de Paula Taveira

Idade: Não informada

Local do velório: Velório Municipal de Ibiraci

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Aparecida do Rosário Rodrigues

Idade: 83 anos

Local do velório: São Vicente, sala 4

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Wilson Pacheco da Silva

Idade: 83 anos

Local do velório: São Vicente, sala 5

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h