‘Três’: sobre amizade

A relação entre literaturas francesa e brasileira foi importante e se revelou de diversas formas ao longo do tempo. Não há exagero em dizer que desde os primeiros contatos do europeu até a modernidade contribuiu para a formação do cânone literário brasileiro. Vejamos. Esteve nos textos descritivos de viajantes dos Quinhentos. No Barroco, em autores que potencializaram o uso de metáforas. No Romantismo, na estética que privilegiava o amor, a natureza, o nacionalismo e o individualismo. No Realismo e no Naturalismo, onde tornou explícita a emergência de um novo tipo de relato com foco na realidade social e no corpo. Nos Simbolismo e Decadentismo, determinantes na inspiração de poetas que acolheram novo sentido de subjetividade e misticismo. E até o Modernismo, marcado pela proposta de Semana de Arte Moderna de romper com correntes europeias, acolheu os surrealistas que tiveram impacto sobre parte da nossa poesia no período.

Embora pareça banida da obra de escritores brasileiros pós-modernos, ela continua a influenciar nossa literatura pela via da tradução e publicação de obras de novos autores e constante busca por influências e estilos. A prosa francesa tem boa acolhida em nosso país, haja vista o sucesso de vendas dos livros expostos na última Bienal. O romance, em especial, atrai leitores por sua universalidade ao questionar as noções tradicionais de tempo, espaço, consciência e perspectiva e ao refletir a complexidade do mundo moderno, despertar reflexões sobre os desafios e dilemas da vida, explorar a busca por significado, identidade e propósito. Não se limita a um único estilo ou gênero, explorando diferentes formas narrativas e abordagens temáticas. Entre nomes de destaque nesta ficção se encontra Valérie Perrin, 58 anos, autora de ‘Água fresca para as flores’, ‘Os Esquecidos de Domingo’ e ‘Três’, romance lançado em 2023 e assunto deste comentário. Valérie também é fotógrafa e roteirista de cinema tendo trabalhado com o marido, o cineasta Claude Lelouch, em alguns filmes. Os premiados títulos literários de Perrin foram traduzidos em mais de 30 línguas, uma delas o português.

‘Três’ é narrativa de 522 páginas que se leem de forma prazerosa dada a construção de instigante enredo sustentado por muitas situações misteriosas. Retomadas várias vezes, estas são paulatinamente esclarecidas pela narradora onisciente que percorre com seu olhar blocos de anos que vão da década de 80 aos nossos dias. Não há linearidade porque os acontecimentos encontram-se situados em tempos distintos, mas isso não dificulta o entendimento.