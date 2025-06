Nova concessão ignora modernização e exclui ônibus elétricos

O vereador também reconheceu as dificuldades financeiras enfrentadas pelo município e ressaltou a baixa arrecadação de Franca. “É responsabilidade do Executivo e responsabilidade nossa, trazer investimentos para Franca para a gente aumentar a nossa arrecadação. Se Franca tivesse R$ 2,5 bilhões igual tem Uberaba, que é uma cidade do tamanho de Franca, com certeza nós poderíamos subsidiar isso aí, pagar os R$ 74 milhões por ano e ter um monte de ônibus elétricos aqui”, afirmou.

A atual prestadora do serviço, a empresa São José, é alvo frequente de críticas da população pela má qualidade no atendimento. A nova concessão é vista como uma oportunidade de reestruturação do transporte público.