Batida no trevo do Paiolzinho fere criança e três adultos

Uma batida entre dois carros no trevo do Paiolzinho, na rodovia Tancredo Neves, entre Franca e Claraval (MG), deixou quatro pessoas feridas no início da noite desta sexta-feira, 6. As vítimas são uma criança de 7 anos e três adultos.

Uma Renault Duster subia sentido Franca quando o motorista perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu frontalmente em um Fiat Palio que seguia para Claraval. As quatro vítimas estavam no Palio. O motorista da Duster passa bem.

Com o impacto, os carros ficaram completamente destruídos.