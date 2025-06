Marquinhos vive sonho na Francana e mira futuro como técnico

O futuro já começou para Marcos Vinícius Bento, mesmo antes do fim de sua carreira como jogador. Volante e capitão da Associação Atlética Francana, Marquinhos — como é conhecido — é graduado em Educação Física e já possui a licença de treinador. Mesmo tendo deixado Franca aos 12 anos para iniciar sua trajetória no Cruzeiro, em Belo Horizonte, e ter passado por diversos clubes ao longo de seus 17 anos como profissional, ele sempre se preparou para o pós-carreira dentro do futebol.

Ainda garoto, Marquinhos foi levado ao Cruzeiro pelo saudoso Sr. Durval – pai dos ex-jogadores Bernardo e Marcos Aurélio. Ele lembra que o início foi difícil por conta da adaptação e da saudade de casa. Permaneceu no clube por nove anos, assinando seu primeiro contrato aos 16. Aos 17, passou a treinar com a equipe principal e estreou como profissional aos 18 anos.

“O início foi complicado: adaptação, saudade, dúvidas, dificuldades, mas tudo foi melhorando ao longo do tempo. Contei com um alicerce muito bom dos meus pais, que me ajudaram muito no início. Passei por todas as categorias de base e fiz minha estreia como profissional lá”, disse.