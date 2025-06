Leucemia, trombose e AVC: a batalha de Luciana pela própria vida

Após passar o Natal e o Ano Novo com a família, Luciana teve sua segunda internação para consolidação e, segundo ela, foi totalmente o contrário das primeiras etapas. Vírus e bactérias vieram à tona, causando febre e necessidade de outros antibióticos. Após toda essa luta, Luciana teve alta novamente no dia 1º de fevereiro de 2024.

O transplante de medula

No dia 11 de março de 2024, Luciana recebeu seu transplante de medula e teve o resultado inicial no dia 29 daquele mês. “Foi como tirar a dor com a mão. Eu não me sentia indisposta, eu não sentia dor. É surreal”, relembrou.

A mulher contou que a fase pós-transplante é bem difícil, por conta das quimioterapias que são recebidas para afetar a medula antiga, eliminando-a para receber a nova. Esse procedimento afeta o corpo todo. Luciana cita que perdeu o paladar, passou por descamação da pele, teve muito cansaço, entre outros.