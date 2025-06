Agiotagem: acusado de movimentar R$ 6 milhões segue foragido

Jonathan já havia sido identificado em transações bancárias com condenados da primeira fase da operação — Evanderson, Rogério e Ronny Hernandes —, o que inicialmente levantou suspeitas e, posteriormente, confirmou sua atuação no esquema de agiotagem, com cobrança de juros altíssimos.

De acordo com o Gaeco, ele também teria aberto uma empresa fictícia em nome da mãe para lavar o dinheiro ilícito do grupo criminoso. A mãe de Jonathan mantém um relacionamento com Everaldo Bastos Guimarães, um dos presos na segunda fase da operação. Everaldo também utilizava a conta da empresa para movimentar valores oriundos do esquema, segundo as investigações.

Apesar da operação, Jonathan não foi localizado pelas autoridades e permanece foragido. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do acusado.