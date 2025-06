Torcedores do Sesi Franca organizam excursão para o jogo 3 em BH

O Sesi Franca Basquete contará com o apoio de sua torcida no jogo 3 da final do NBB (Novo Basquete Brasil) contra o Minas, no sábado, 14 de junho, às 17h, em Belo Horizonte (MG). A partida poderá garantir o título aos francanos, caso eles vençam os dois próximos confrontos da série melhor de cinco jogos.

Os organizadores da excursão pretendem lotar dois ônibus para assistir à partida na capital mineira. Os ônibus sairão de Franca às 7h de sábado. “Já conseguimos lotar um ônibus e vamos providenciar mais um. Vamos mostrar mais uma vez por que somos a torcida mais apaixonada do basquete brasileiro”, disse um dos organizadores da excursão, Geasi Felix de Almeida.

Sesi Franca e Minas começam o duelo na série melhor de cinco partidas neste sábado, 7, às 17h, no ginásio "Pedrocão", em Franca. Depois, os jogos serão dia 12 (quinta-feira), às 19h30, e dia 14 (sábado), às 17h. "Vamos apoiar o time em busca do tetracampeonato", acrescentou Geasi.