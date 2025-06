Emissão de carteiras para autistas cresce 41% em Franca

Ainda que os números revelem crescimento, o aumento não necessariamente indica uma maior incidência de casos de autismo na cidade. A elevação pode estar relacionada a fatores como maior conscientização da população, ampliação do acesso ao diagnóstico e a popularização do serviço.

O número de carteiras CipTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) emitidas em Franca cresceu significativamente em 2024 em relação ao ano anterior. De acordo com dados do Governo do Estado, houve um aumento de 41% no total de emissões: de 395 carteiras registradas em 2023 para 557 em 2024.

A CipTEA é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, coordenada pela SEDPcD (Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência). O documento tem o objetivo de facilitar o atendimento de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) em serviços públicos e privados, promovendo mais inclusão e respeito.

A ação faz parte do PEI (Plano Estadual Integrado), lançado em abril de 2023, que visa ampliar o suporte e os serviços oferecidos à população com TEA.

Durante o mês de abril — quando se celebra a conscientização sobre o autismo — o governo estadual anunciou que a marca de 100 mil cadastros da CipTEA foi alcançada em todo o estado. Na ocasião, o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, destacou a importância do documento. “Para quem convive com o autismo, seja pessoalmente ou como familiar, ter um documento que identifica essa condição faz toda a diferença, visto que o TEA não apresenta características físicas evidentes. A CipTEA veio justamente para garantir direitos e proporcionar um atendimento mais digno e respeitoso”, afirmou.