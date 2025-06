Suspeito ajuda bombeiros a buscar corpo de empresário em rio

As buscas pelo corpo do empresário Nelson Francisco Carreira Filho, de 43 anos, ganharam um novo capítulo nesta sexta-feira, 6, em Miguelópolis. Um dos homens presos por envolvimento no caso, detido na quinta-feira, 5, em Uberlândia (MG), está colaborando com as autoridades e acompanhou de dentro de um bote a equipe do Corpo de Bombeiros, indicando o possível ponto do rio onde o corpo da vítima teria sido descartado.

Nelson está desaparecido desde 16 de maio, quando viajou a Cravinhos para uma reunião de negócios. Segundo as investigações, ele foi executado a tiros durante o encontro, em uma empresa, e depois teve o corpo desovado no rio Grande, próximo a um rancho pertencente a Marlon Couto Paula Júnior, suspeito de efetuar os disparos. Ele segue foragido.

O suspeito, que agora ajuda nas buscas, teria participado diretamente da ocultação do cadáver, jogando o corpo de Nelson nas águas do rio Grande. Ele foi preso em Minas Gerais, trazido ao interior de São Paulo e levado até o local onde os bombeiros realizam a operação de resgate.