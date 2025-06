Crack, cocaína e lança-perfume são apreendidos em operação

A Polícia Civil de Franca cumpriu, na manhã desta sexta-feira, 6, um mandado de busca em um imóvel residencial localizado no bairro Vila São Sebastião, zona oeste da cidade. A ação foi motivada por denúncias de tráfico de drogas envolvendo o endereço. Um homem de 27 anos foi preso em flagrante.

Durante a operação, os policiais localizaram e apreenderam uma variedade de entorpecentes no interior da residência. Entre os itens encontrados, estavam 18 pedras de crack, sendo 17 embaladas e uma sem embalagem, com peso total de 587 gramas; 13 porções de cocaína, embaladas individualmente em plástico com nó; 5 porções de maconha, sendo três em sacos zip lock, uma embalada em plástico filme e uma sem embalagem; uma garrafa contendo lança-perfume.

Além dos entorpecentes, os agentes encontraram materiais utilizados no preparo e fracionamento das drogas: uma vasilha azul, duas balanças de precisão, duas giletes, um pote de fermento em pó, uma colher e diversos sacos plásticos com resíduos.