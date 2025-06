Família de jogador de Franca reclama de provocações da torcida

O jogador francano Alexey Borges, atualmente no Flamengo, enfrentou dificuldades na semifinal do NBB (Novo Basquete Brasil), realizada na última terça-feira, 3. Na ocasião, sua equipe foi derrotada pelo Sesi Franca Basquete. Após o fim da partida, alguns torcedores de Franca que estavam no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ), insultaram o atleta.

O jogador teria sido chamado de “chifrudo” após Franca derrotar o Flamengo na partida que classificou a equipe paulista para a final do NBB contra o Minas. O pai de Alexey, Alexandre Borges, e seu irmão, também jogador de basquete, Adyel Borges, defenderam o atleta em suas redes sociais após o episódio.

“Fica a indignação com pessoas inescrupulosas que desrespeitaram nossa família nesses últimos dias. Temos uma história de mais de 50 anos em prol do basquete de Franca (...) quem não conhece a história e não tem caráter suficiente para falar, deveria respeitar quem já fez muito por Franca”, afirmou Alexandre, em nota publicada no Facebook.