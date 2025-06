Etecs abrem inscrições para cursos técnicos online gratuitos

O CPS (Centro Paula Souza) está com inscrições abertas para o Vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais), oferecendo uma oportunidade para quem busca qualificação profissional gratuita e com flexibilidade. Além dos cursos presenciais, o processo seletivo conta com 4.860 vagas para cursos técnicos online gratuitos, com início no segundo semestre de 2025.

Em Franca, a Etec “Dr. Júlio Cardoso" fica localizada na rua General Osório, 1.835, Centro, e a Etec "Prof. Carmelino Correa Júnior", fica localizada na Rodovia Cândido Portinari, Km 405, no City Petrópolis.

As formações são voltadas a quem deseja estudar em horários mais flexíveis, sem abrir mão da qualidade do ensino técnico das Etecs. As aulas acontecem por meio de um AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), com apoio de vídeos, podcasts, atividades colaborativas e encontros semanais ao vivo com professores mediadores. As provas finais são aplicadas presencialmente na Etec polo escolhida pelo candidato no momento da inscrição.

Cursos Técnicos Online

Administração – 1.200 vagas (3 semestres)

Comércio – 300 vagas (3 semestres)

Desenvolvimento de Sistemas – 900 vagas (3 semestres)

Guia de Turismo – 660 vagas (2 semestres)

Secretariado – 300 vagas (3 semestres)

Transações Imobiliárias – 780 vagas (2 semestres)

Especialização Técnica Online