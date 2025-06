Polícia Ambiental apreende tilápias e liberta aves silvestres

Durante a Semana do Meio Ambiente, a Polícia Militar Ambiental realizou operações em Miguelópolis e Rifaina, resultando na apreensão de aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro, e no flagrante de pesca predatória no Rio Grande. As ações integram um esforço coordenado para coibir crimes ambientais e promover a preservação da fauna e dos recursos naturais.

Em duas ocorrências distintas na área urbana de Miguelópolis, os policiais localizaram 17 aves nativas que eram mantidas em cativeiro sem autorização. Na primeira, foram apreendidas quatro aves – uma graúna, um canário-da-terra e dois coleiros-papa-capim – mantidas em gaiolas na residência de um homem que alegou estar apenas “guardando” os animais para um conhecido. Na segunda ocorrência, mais grave, os agentes encontraram 13 aves de diversas espécies, como canários-da-terra, sabiás-laranjeira, sabiá-poca, coleirinho, baiano e curió, distribuídas em dez gaiolas, além de dois alçapões usados para captura.

Embora as espécies não estejam ameaçadas de extinção, a criação sem licença configura infração ambiental. Em ambos os casos, os responsáveis foram autuados com multas que somaram R$ 11.500. Um dos responsáveis também foi multado por maus-tratos, após um sabiá-laranjeira ser encontrado ferido em uma gaiola improvisada. As aves foram avaliadas por profissional habilitado e, por estarem em boas condições de saúde, foram devolvidas à natureza. As gaiolas e armadilhas foram destruídas.