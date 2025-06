Fatec prorroga prazo de inscrição para vestibular do 2º semestre

O prazo para inscrição no Vestibular 2025 – 2º semestre da Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) “Dr. Thomaz Novelino”, em Franca, foi prorrogado até a próxima quinta-feira, 12, às 20 horas. Anteriormente as inscrições iriam até o último dia 6.

Para concorrer a uma das vagas do Vestibular das Fatecs, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula, comprove a conclusão do curso.

São 200 vagas disponíveis para cinco cursos superiores de tecnologia gratuitos, com turmas nos períodos da manhã e da noite, além da modalidade EAD (Educação a Distância).