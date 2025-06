Bombeiros de Franca retomam buscas por empresário morto

As equipes do Corpo de Bombeiros de Franca retomaram nesta sexta-feira, 6, as buscas pelo corpo do empresário Nelson Francisco Carreira Filho, no rio Grande, em Miguelópolis. Ele foi executado a tiros em Cravinhos, após uma reunião de negócios com dois suspeitos, segundo investigações da Polícia Civil.

As buscas haviam sido suspensas no último dia 31 de maio, devido à dificuldade de localização exata do ponto onde o corpo teria sido descartado. Nelson era sócio de Marlon Couto Paula Júnior em um negócio de suplementos, com destaque para a marca Bariatric Gold. De acordo com Tadeu Almeida Silva, também envolvido na investigação, a motivação do crime pode ter sido uma disputa relacionada ao uso da marca.

Tadeu Almeida Silva foi quem levou o carro de Nelson até São Paulo e abandonou o veículo a poucos quilômetros da residência da vítima. Ele também está preso.