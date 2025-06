Dupla é presa por tráfico após esconder drogas em medidor

Dois homens de 20 e 22 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas no final da tarde dessa quinta-feira, 5, no bairro Santa Luzia, em Franca. A abordagem aconteceu após policiais militares flagrarem os suspeitos retirando entorpecentes de um medidor de energia e, em seguida, entregando o material a um motociclista.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais faziam patrulhamento pela rua Antônio Bezerra de Menezes, próximo à praça do bairro, quando avistaram um dos rapazes manipulando o medidor de energia. Os agentes contornaram o quarteirão e, ao se aproximarem, flagraram a dupla repassando algo a um motociclista e recebendo dinheiro, uma movimentação típica do comércio de drogas.

Ao perceber a viatura, um dos suspeitos jogou um invólucro no chão na tentativa de despistar os policiais. Na abordagem, foram encontradas porções de maconha, crack e, no objeto arremessado, cocaína.