Fim de semana será de sol; nova frente fria deve chegar na 2ª

Os francanos podem aproveitar um fim de semana com tempo firme, mas devem se preparar para uma mudança significativa nas condições do tempo no início da próxima semana. A previsão indica sol predominando até domingo em Franca, com temperaturas agradáveis e sem expectativa de chuva. No entanto, a segunda-feira chega com céu nublado, tempo mais ameno e possibilidade de pancadas de chuvas.

Esta sexta-feira, 6, apresenta sol entre algumas nuvens, com períodos de céu nublado ao longo do dia. A temperatura varia entre 15°C e 26°C, e a noite será de poucas nuvens, sem previsão de chuva.

No sábado, 7, o cenário se repete: sol com muitas nuvens e céu parcialmente nublado, sem alterações significativas nas temperaturas mínimas e máximas, que permanecem entre 15°C e 26°C.