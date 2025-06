Fussol abre 70 vagas para cursos de beleza e plantas medicinais

O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) de Franca abriu inscrições para cursos gratuitos de capacitação profissional, que serão realizados ainda neste mês de junho. Ao todo, estão sendo oferecidas 70 vagas, divididas entre a tradicional Escola da Beleza e uma oficina prática sobre plantas medicinais, em parceria com a Universidade de Franca (Unifran).

As inscrições começam nesta sexta-feira, dia 6, a partir das 10h, e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no portal da Prefeitura, na aba ‘Escola Profissionalizante’, por meio do link, basta clicar aqui.

Formação na área da beleza

Na Escola da Beleza, localizada na Rua Major Mendonça, 1.659, Vila Santo Antônio, estão disponíveis: