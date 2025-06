Luau Astronômico terá observação do céu e experimentos gratuitos

A Secretaria de Educação de Franca, por meio do Espaço de Difusão Científica, realiza nesta sexta-feira, 6, a edição anual do Luau Astronômico, no Observatório de Astronomia, localizado no Colégio Champagnat, localizado na avenida Champagnat, 1.808, Centro. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Com início às 19h, o evento tem como principal objetivo incentivar a observação do céu noturno e aproximar o público das ciências e da astronomia por meio de uma experiência interativa e educativa.

Durante o Luau, os visitantes poderão utilizar colchonetes e cartas celestes para acompanhar os astros no céu, além de acessar telescópios instalados no jardim e o telescópio principal da cúpula do observatório.