Alunos fazem caminhada para conscientizar sobre descarte de lixo

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quinta-feira, 5, a Emeb Profª Luzinete Cortez Balieiro, localizada no Jardim Palestina, em Franca, promoveu uma caminhada nos arredores da escola com alunos e professores para alertar a comunidade sobre o descarte incorreto de lixo.

A ação marcou a etapa final de um projeto de conscientização ambiental desenvolvido na unidade, motivado pelo aumento de descarte irregular de lixo nas calçadas ao redor da escola. De acordo com a diretora Maria Isabel Inácio, o incômodo dos próprios alunos com a situação inspirou o desenvolvimento do projeto.

“Jogavam desde lixo orgânico até guarda-roupas, fogão e colchões. Aproveitamos a Semana do Meio Ambiente, que já estava em andamento, para transformar esse incômodo em aprendizado e ação cidadã”, explicou a gestora.