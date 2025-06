Programa Emprega Franca oferece 120 vagas de emprego na cidade

A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento da Prefeitura de Franca anunciou nessa quinta-feira, 5, a abertura de 120 vagas de emprego por meio do programa Emprega Franca, que oferece oportunidades em diversas áreas e níveis de experiência.

Entre os destaques estão as vagas destinadas a pessoas com deficiência, que não exigem experiência anterior. As funções disponíveis incluem:

10 vagas para Atendente de Lanchonete;

18 vagas para Atendente de Telemarketing;

Auxiliar de Cozinha;

Auxiliar de Limpeza; e

Balconista.

Também há vagas para profissionais com experiência em áreas específicas, como:

Mecânico de Máquinas em Geral;

Designer Gráfico;

Coladeiras de Peças;

Repositores de Mercadorias;

Auxiliar de Motorista;

Acabador de Calçados, entre outras funções.

Como se candidatar