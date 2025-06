Cão da PM encontra drogas escondidas com menor de idade em Franca

Um adolescente foi flagrado traficando nessa quarta-feira, 4, em uma praça na rua Emílio Bruxelas, no Parque São Jorge, em Franca. O adolescente foi pego durante uma operação do Baep (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar) contra o tráfico de drogas na cidade.

Segundo a Polícia Militar, a equipe patrulhava a região com apoio de cães, após receber informações do 190 sobre possível tráfico de drogas praticado por indivíduos na praça. Um suspeito, com as características informadas, foi abordado.

Durante a revista, os policiais encontraram um celular e R$ 10 em dinheiro com o adolescente. Com a ajuda do cão farejador Dexter, foram localizados, enterrados aos pés de uma árvore, 11 gramas de crack e uma balança de precisão.