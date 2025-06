Criminosos invadem retífica e ficam com carro preso em Franca

Pelo menos três criminosos tiveram uma tentativa de furto frustrada na madrugada desta quinta-feira, 5, em Franca. Eles invadiram uma retífica de motores na avenida Leila Scarabucci, no Jardim Éden, com o objetivo de roubar uma moto aquática guardada no local. No entanto, o carro usado por eles ficou preso durante a ação, impedindo a fuga.

Imagens de câmeras de segurança da empresa mostraram o momento em que os suspeitos, em uma Volkswagen Parati, deram marcha à ré contra a porta da oficina para forçar a entrada. Com o impacto, o alarme do estabelecimento disparou.

Com o barulho, os criminosos se assustaram e fugiram a pé em direção à rua Goiânia, abandonando o veículo, que ficou preso entre as folhas da porta de ferro.