Banco do Povo libera quase R$ 800 mil em investimentos em 2025

O Banco do Povo oferece linhas de crédito que variam de R$ 200 a R$ 21 mil, dependendo do porte da empresa, com taxa de juros a partir de 0,35% ao mês e prazo de até 36 meses para quitação.

Com atendimento a pequenos e microempreendedores individuais, formais ou informais, além de associações e cooperativas, o Banco do Povo de Franca já liberou, nos primeiros cinco meses de 2025, cerca de R$ 785 mil em empréstimos, os quais têm resultado em investimentos para a cidade por meio desses negócios.

O Banco do Povo Paulista funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, com atendimento presencial no Paço Municipal. No mesmo espaço, há a Sala do Empreendedor, onde o cliente recebe suporte sobre gestão de negócios, em parceria entre o município e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

O email franca@bancodopovo.sp.gov.br e os telefones (11) 3723-8233 (Whatsapp), (11) 3711-9837 e (11) 3711-9838 estão disponíveis para contato.