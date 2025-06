Damas da agiotagem de Franca: mulheres ajudavam a lavar dinheiro

As investigações do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) apontaram indícios de que pelo menos três mulheres ligadas aos suspeitos presos na terça-feira, 3, por envolvimento com agiotagem em Franca e região, também participavam de alguma forma da organização criminosa.

A quadrilha, que movimentou mais de R$ 31 milhões, foi alvo de uma nova fase da Operação Castelo de Areia, com o cumprimento de 17 mandados de prisão, dos quais 16 foram efetivamente cumpridos: 14 em Franca, um em Ribeirão Preto e um em Pedro Leopoldo (MG).

Embora não tenham tido suas prisões solicitadas, os promotores do Ministério Público incluíram os nomes das três mulheres em pedidos de busca e apreensão. As medidas abrangem aparelhos eletrônicos, móveis, imóveis, joias, veículos, anotações, correspondências, bloqueio de contas bancárias, valores e outros ativos que possam auxiliar as autoridades nas investigações.