Franca recebe nova edição do Expovinhos do Savegnago

Além do protagonista da ação, os interessados também terão uma seleção especial de produtos para acompanhar as bebidas, como queijos, embutidos finos, pães italianos e azeites.

Com diferentes tipos e variedades, o Expovinhos disponibilizará mais de 400 rótulos nacionais e importados, vinhos de países consagrados, como Chile, França, Itália, Argentina e Espanha, além das melhores bebidas fabricadas no Brasil.

Uma nova edição do Expovinhos, promovida pelo Savegnago Supermercados, acontece em Franca . O evento deve durar até o dia 23 de julho e oferecer condições especiais para pagamento com o cartão do grupo Savegnago, o “Nosso Cartão”.

O Expovinhos contará com um atendente especialista nos tipos de vinhos para tirar dúvidas e indicar a melhor escolha para o seu gosto, seja sobre tipos de uvas, taças adequadas e harmonização. Além disso, são oferecidas degustações que elevam a experiência dos consumidores.

Produtos selecionados estão com descontos especiais tanto nas lojas quanto no site. No caso de espumantes, vinhos e destilados, é possível parcelar em até seis vezes sem juros com o Nosso Cartão.

Serviço

Expovinho 2025