Acusado de matar agiota a facadas é capturado em Franca

Foi preso no início da tarde desta quinta-feira, 5, em Franca, o foragido acusado de matar a facadas o agiota Itamar Cardoso. Ele é o único maior de idade, integrante do trio que teria praticado o latrocínio, que é roubo seguido de morte.

O crime ocorreu no dia 16 de abril, no bairro Jardim Panorama, na zona leste de Franca. Cardoso teria agido em conjunto com dois adolescentes. Eles são acusados de atacar a vítima com diversos golpes de faca, levando seu carro, um Jeep Compass, além de outros pertences. Itamar não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso foi investigado pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), sob comando do delegado Márcio Murari. As investigações levaram à identificação dos três envolvidos, dois menores de idade, já apreendidos, e o adulto, que estava foragido e foi preso nesta quinta.