Ingressos para jogo da final entre Franca e Minas se esgotam

A corrida dos torcedores para garantir um lugar no ginásio Pedrocão, em Franca, neste sábado, 7, às 17h, para a partida entre Sesi Franca e Minas, durou praticamente um dia apenas. Os ingressos para o primeiro jogo da final do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/25 já se esgotaram.

O clube informou no começo da tarde desta quinta-feira, 5, que todos os setores já foram preenchidos do ginásio. Com isso, a equipe francana contará com o apoio total de 4 mil pessoas, incluindo os sócios-torcedores.

O clube acrescentou que a única forma de ainda adquirir ingressos é com a compra de produtos através de uma promoção de um dos colaboradores da agremiação. É preciso comprar quatro squeezes Hellmann’s em qualquer loja Savegnago, para ganhar um ingresso de arquibancada. Mesmo assim, a carga é limitada.