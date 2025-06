Escritor de Franca lançará conto na Bienal do Livro do Rio

Formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2019, Álvaro atuou nos últimos quatro anos como redator de endomarketing no Bradesco, na área de Varejo. O encerramento da equipe no fim de 2023, quando cerca de 17 profissionais foram desligados, foi o ponto de virada que o levou a mergulhar de vez no universo da literatura.

Franca terá um representante especial na edição deste ano da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. O publicitário e escritor francano Álvaro Mendonça, de 31 anos, foi o vencedor de um concurso literário promovido pela editora Articule, que selecionou contos de fantasia para compor uma antologia inédita. O evento, que acontece no próximo dia 17 de junho, marcará o lançamento oficial da coletânea O livro mágico das histórias fantásticas, com direito a sessão de autógrafos, premiação e visibilidade nacional para o autor.

A virada veio com um edital da pequena, mas promissora, editora Articule. A proposta era simples: enviar um conto de até uma página com temática fantástica. A seleção resultaria em uma coletânea com os melhores textos, além de premiar os três primeiros colocados. Álvaronão apenas teve seu conto escolhido como integrou a antologia, como também levou o primeiro lugar no concurso.

O conto vencedor traz uma proposta de “fantasia urbana”, que foge dos clichês de mundos mágicos e bruxas. Em vez disso, ele narra a história de um homem faminto que encontra uma cebola podre na rua e, ao tocá-la, descobre um universo inteiro pulsando dentro do vegetal – com galáxias, civilizações e vida. No fim, em vez de tentar entender aquele mistério, o personagem decide comer a cebola. “Quis trabalhar com um elemento cotidiano e gerar um estranhamento poético, simbólico”, explica o autor.

Do conto ao romance

Além do troféu e da participação no evento, a premiação também garantiu a Álvaro a publicação de um livro solo pela mesma editora. Ele terá três meses para concluir a obra, que seguirá a mesma linha estética de seu conto premiado: a fantasia urbana com raízes no cotidiano. “Vai ser um livro curto, de cerca de 100 páginas, o que já é um grande desafio para mim. É minha estreia em narrativas mais longas”, revela.