Cidades da região de Franca foram contempladas pelo Governo do Estado com verba de mais de R$ 5 milhões para investimento no setor de Saúde. O anúncio dos recursos aconteceu na tarde de quarta-feira, 4, no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), do secretário da Saúde, Eleuses Paiva, da deputada Delegada Graciela (PL) e de prefeitos e vereadores das cidades atendidas.

Os recursos à região foram destinados pela deputada estadual Delegada Graciela, por meio de emendas impositivas, e serão usados para melhorar a estrutura das unidades de saúde, adquirir novos equipamentos e ampliar os serviços oferecidos à população. Vinte e quatro municípios serão contemplados.

"Essa é uma excelente notícia para a região de Franca. Os investimentos vão garantir mais dignidade e eficiência no atendimento à população. Melhorar a qualidade de vida das pessoas que dependem do serviço público de saúde é a minha prioridade", disse a deputada Graciela.