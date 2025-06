Dia dos Namorados e festas juninas devem movimentar R$ 30 milhões

As comemorações do Dia dos Namorados e das festas juninas e julinas devem injetar cerca de R$ 30 milhões na economia de Franca nos meses de junho e julho. A estimativa é do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca), com base em dados públicos da Receita Federal.

Para o presidente da Acif, Fernando Jorge, os números reforçam o dinamismo do comércio francano. “Estamos falando de uma injeção de quase R$ 30 milhões na economia local em dois meses. Isso mostra a força do comércio de Franca, que se reinventa e aproveita cada oportunidade para crescer. As festas juninas e o Dia dos Namorados não são apenas datas comemorativas, são motores de desenvolvimento, geração de emprego e renda”, afirma.

O economista do IE-Acif, Rodrigo Souza, destaca o impacto das datas no comércio e na parte cultural. “Enquanto as realizações das festas se apresentam como tradição que fortalece nossa cultura regional, o Dia dos Namorados chega com forte apelo emocional, o que estimula a compra de presentes e a realização de jantares comemorativos”, explica. O economista analisa o cenário de emprego como fator favorável ao consumo. “Em abril de 2025, Franca registrou mais de 102 mil pessoas empregadas com carteira assinada, um recorde que contribui para o otimismo do setor”, completa.

Expectativas positivas entre os empresários

Além das projeções econômicas, o IE-Acif realizou uma sondagem com empresários da cidade sobre as expectativas para o Dia dos Namorados. O levantamento revelou que 60% dos entrevistados esperam aumento nas vendas em relação a 2024, sendo que a maioria projeta crescimento entre 5% e 10%.