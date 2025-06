Rifaina e Sacramento fazem manutenção na ponte sobre o Rio Grande

As prefeituras de Rifaina e Sacramento (MG) realizam, em conjunto, a manutenção e melhorias na ponte que liga as duas cidades sobre a represa do Rio Grande.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito de Rifaina, Júnior da Saúde (PSD), afirmou que foram realizados serviços de tapa-buracos, limpeza e desobstrução de dutos da estrutura nesta quarta-feira, 4.

"Faremos também operação tapa-buracos e a pintura da ponte para dar mais segurança e conforto aos munícipes e turistas da nossa região", disse Júnior na gravação.