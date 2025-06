Bombas de postos em Franca são interditadas por fraude; confira

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), órgão do Governo do Estado, realizou em Franca, no último sábado, 31, a operação Olhos de Lince, que tem como objetivo combater fraudes e irregularidades em bombas medidoras de combustíveis.

Quatro postos de combustível foram averiguados na cidade, tendo sido checadas 98 bombas medidoras, das quais 86 foram aprovadas e 12 reprovadas. Das reprovadas, sete bombas não apresentaram prejuízos significativos ao consumidor, mas cinco foram detectadas com erros superiores aos tolerados, entregando menos 1.380 L (-6,9%) e 1.227 L (-6,1%) a cada 20 litros abastecidos.

O maior número de bombas reprovadas foi registrado em um posto localizado na avenida Chico Júlio, com seis bombas reprovadas e interditadas. Duas delas apresentaram erros superiores ao tolerado; as outras quatro não tiveram as motivações indicadas. As placas eletrônicas e pulsers foram apreendidos e encaminhados para o laboratório do Ipem-SP, onde passarão por perícia técnica.

