‘Extraordinariamente talentoso’, diz Ancelotti sobre Estevão

A trajetória de Estevão na seleção principal começou justamente contra o Equador. Ele entrou em campo no segundo tempo da partida disputada em setembro de 2024 e, com apenas 17 anos e 135 dias, tornou-se um dos cinco jogadores mais jovens a vestir a camisa da seleção brasileira. Durante a era Dorival Júnior, Estevão participou de quatro partidas, sempre entrando como substituto.

O Brasil enfrenta o Equador nesta quinta-feira, 5, às 20h, no Estádio Monumental de Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira ocupa a quarta colocação, com 21 pontos, enquanto o Equador está em segundo lugar, com 23 pontos.