Franca Carrascos encara Guarani Indians valendo liderança da SPFL

O Franca Carrascos tem um desafio decisivo neste domingo, 8, pela última rodada da fase de grupos da São Paulo Football League (SPFL) Série Ouro. O time francano enfrenta o Guarani Indians, time de Campinas, às 10 horas, no Complexo Esportivo Armando Brandini, em Águas de São Pedro, cidade a 289 quilômetros de Franca. O confronto vale a liderança do grupo, já que ambas as equipes chegam invictas com três vitórias em três jogos.

Os Carrascos vêm de uma vitória expressiva por 23 a 0 sobre o Avaré Lions e estão confiantes para buscar mais um triunfo. No entanto, o duelo promete ser o mais difícil da fase, já que o Guarani Indians é uma equipe tradicional da primeira divisão e, apesar de estar disputando a Série Ouro este ano, carrega a experiência de quem já atuou entre os maiores da competição na série Diamante.

"A gente vai consciente de que é um dos jogos mais difíceis da fase. O Guarani é um time que estava na Divisão Diamante, então é um grande teste pra gente, para ver onde podemos chegar. A gente estudou bastante, buscamos algumas estratégias para implementar e estamos confiantes de que vamos fazer um bom jogo", afirmou Marcos Soares, um dos representantes da comissão técnica dos Carrascos.