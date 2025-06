Ovni? Objeto voador misterioso aparece no céu de Franca

“Estava muito alto e voando muito rápido. Tentei aproximar, porque minha câmera é boa, para tentar ver melhor, mas foi muito rápido e sumiu. Só dava para ver as luzes. Isso não é avião, estava muitíssimo rápido”, relatou Dandara, ainda impressionada com o que presenciou.

Na noite desta quarta-feira, 4, um objeto misterioso chamou a atenção de moradores do bairro Jardim Paulistano, na zona leste de Franca . A pedagoga Dandara Yasmin, de 26 anos, registrou o momento em que avistou o que descreveu como "um objeto oval, muito alto e voando extremamente rápido", iluminado por luzes que, segundo ela, não pareciam ser de avião.

Para entender melhor o fenômeno, o GCN/Sampi consultou o piloto de aeronaves leves e especialista em aviação Tiago Negrinho, de 38 anos. Segundo ele, a hipótese mais plausível não envolve nada extraterrestre.

“Analisando aqui, esse formato redondo que ela menciona é causado pelo zoom e pelo pixel da câmera. A luz fica arredondada no foco. Pela velocidade e pelo trajeto, isso aí só pode ser um avião ou um drone, captando imagens do local. Na minha opinião, é avião”, explica.

O piloto ainda ressalta que a região de Franca está sob rotas de voos noturnos que partem de Belo Horizonte rumo a São José do Rio Preto, além de aeronaves que seguem para Ribeirão Preto. Franca também é rota de voos que saem de São Paulo e Campinas rumo ao Centro-Oeste e Norte do Brasil, além de países da América do Norte.