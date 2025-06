Carro que atropelou mulher é encontrado destruído em Franca

O veículo Gol G5 preto, que atropelou uma mulher na noite de terça-feira, 3, na rua Voluntários da Franca, foi encontrado abandonado na manhã de quarta-feira, 4, na rua Padre Conrado, esquina com a Arnaldo de Vilhena, no bairro Estação.

De acordo com informações da Polícia Militar, o carro estava a poucos metros do local onde ocorreu o atropelamento. O veículo apresentava diversos danos na parte frontal, capô amassado e o para-brisa completamente destruído. Além disso, estava sem a placa dianteira, justamente a que ficou caída na cena do atropelamento.

O acidente aconteceu quando o carro, em alta velocidade, atingiu uma mulher que atravessava a via. Com o impacto, ela foi arremessada contra o capô e o para-brisa, sofrendo múltiplas fraturas, ferimentos graves na cabeça e parada cardiorrespiratória. Ela foi socorrida em estado gravíssimo e permanece internada na Santa Casa de Franca.