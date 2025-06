Morador relata demora e cobra melhorias no atendimento de UPA

O músico Alexsandro Osvaldo da Silva, de 35 anos, morador em Franca e integrante da equipe da dupla Zé Neto & Cristiano, utilizou as redes sociais para relatar sua experiência na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita, na zona oeste da cidade, na última segunda-feira, 2. Segundo ele, a unidade estava lotada e o tempo de espera foi elevado.

“Cheguei na UPA Anita às 15h e encontrei uma fila enorme, gente gritando de dor, médicos no celular e a recepcionista assistindo novela”, escreveu. Ele afirmou que aguardou cerca de três horas até ser atendido.

Alta procura

A Secretaria Municipal de Saúde informou que, naquele dia, a unidade registrou 530 atendimentos, número considerado acima da média. De acordo com a pasta, o serviço adota o protocolo do Ministério da Saúde, com acolhimento por classificação de risco, priorizando os casos de maior gravidade.