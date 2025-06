Maus-tratos a animais lideram ocorrências da GCM em 2025

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Franca atendeu cerca de mil ocorrências nos primeiros cinco meses de 2025. O destaque do levantamento é o número de casos de maus-tratos a animais, que somaram 193 registros no período, liderando as demandas da corporação.

Outros atendimentos que se destacaram foram situações de violência contra a mulher, com apoio à Delegacia de Defesa da Mulher, além de casos ligados à Defesa Civil, queimadas e registros de ocorrências no trânsito, que somaram 52 atendimentos.

A GCM mantém atuação constante em apoio à comunidade, reforçando ações preventivas, de fiscalização e de proteção, tanto em espaços públicos como no suporte às forças policiais em situações emergenciais.