Mandante do roubo a carro-forte em Franca é condenado a 35 anos

O crime aconteceu na noite de 9 de setembro de 2024, quando um grupo de aproximadamente 30 criminosos, fortemente armados, interceptou um carro-forte da empresa Protege, no km 384 da rodovia Cândido Portinari.

Utilizando um caminhão-tanque carregado com querosene para bloquear a via, os assaltantes iniciaram um intenso tiroteio com os vigilantes do veículo. Apesar de explodirem o carro-forte, os criminosos não conseguiram acessar os cofres, e todo o dinheiro foi destruído.

Vai recorrer

A defesa de Lafaeff recorrerá da condenação e afirma que ele não cometeu crime algum.

Mortes e feridos