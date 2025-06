Agiotas em Franca: Gaeco fez três operações em menos de dois anos

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público, em parceria com a Polícia Militar, deflagrou três operações contra agiotagem em Franca nos últimos dois anos. As ações ocorreram em novembro de 2023 (duas operações) e em junho de 2025. As investigações indicam que as autoridades vêm acompanhando de perto a prática ilegal no município e tentando combatê-la de forma sistemática.

Segundo o Gaeco, os envolvidos agiam de maneira estruturada, com funções bem definidas: a liderança, responsável pelo contato com os financiadores; os financiadores, que aportavam valores à organização; e os executores, que além de captar interessados nos empréstimos, realizavam as cobranças e permitiam o uso de seus nomes para abertura de contas bancárias e movimentações financeiras.

Os recursos eram utilizados tanto no próprio negócio criminoso quanto para lavagem de dinheiro, com a compra de imóveis, veículos de luxo e o uso de empresas de fachada.

Relembre as operações