Carro destruído é encontrado abandonado no bairro Estação

Segundo relatos de uma moradora que preferiu não se identificar, o carro já estava estacionado em frente à sua casa quando ela saiu ao portão no início da manhã. “Acordamos e esse carro estava aí. Olha a situação dele, todo quebrado. Dá medo, porque aqui tem bastante moradores de rua rondando e olhando o que tem dentro do veículo”, relatou.

Diante da situação suspeita, a Polícia Militar foi acionada para verificar o ocorrido. A equipe esteve no local, realizou o levantamento das condições do veículo e deu início às investigações para apurar a origem e as circunstâncias do abandono.

O caso segue sendo acompanhado pela Polícia Civil, que deve solicitar imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar quem deixou o carro no local.