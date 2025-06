Atropelamento brutal deixa mulher em estado gravíssimo em Franca

Uma mulher foi atropelada de forma brutal na noite dessa terça-feira, 3, na rua Voluntários da Franca, bairro Estação, em Franca. O motorista fugiu sem prestar socorro e a placa do veículo foi encontrada no local dos fatos.

Câmeras de segurança próximas registraram o momento do atropelamento. Nas imagens, a mulher atravessa a rua quando é atingida violentamente por um carro em alta velocidade. O impacto foi tão forte que ela foi lançada contra o capô e o para-brisa do veículo, que ficou destruído. Mesmo com o vidro completamente trincado e a visão comprometida, o condutor acelerou e fugiu rapidamente do local.

Gravemente ferida, a vítima, que ainda não teve a identidade confirmada, sofreu múltiplas fraturas nas pernas, em um dos braços, além de um ferimento grave na cabeça e dilaceração de uma orelha. Ela também entrou em parada cardiorrespiratória. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) conseguiram reverter a situação no local e a encaminharam em estado gravíssimo para a Santa Casa de Franca, onde permanece internada.