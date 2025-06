Indústria puxa saldo positivo de empregos em Franca

O município de Franca encerrou o mês de abril com saldo positivo na geração de empregos formais, segundo dados do Painel de Informações do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Foram registradas 5.206 admissões e 4.906 desligamentos, resultando em um saldo de 300 novos postos de trabalho com carteira assinada.

Em comparação com 2024, no entanto, o primeiro quadrimestre de 2025 apresentou uma queda de 24,16% no saldo total de empregos formais gerados. No ano passado, até abril, haviam sido criadas 3.957 vagas com carteira assinada, enquanto no mesmo período deste ano o número caiu para 3.001. Ou seja, o crescimento do emprego formal continua, mas em ritmo mais lento. O saldo de abril de 2024 também foi superior, com 559 novos postos de trabalho, o que representa uma redução de 46,34% na comparação com abril de 2025.

A indústria destacou-se como o principal motor da geração de empregos formais na cidade, com saldo positivo de 141 vagas, resultado de 1.461 admissões e 1.320 desligamentos e uma variação relativa de 0,52% no estoque de empregos.