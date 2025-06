Criança de 12 anos bate bike em carro e fica ferida em Franca

Com o impacto, o menino foi lançado ao solo, sofrendo ferimentos na cabeça, no pulso e, ainda, uma parada cardiorrespiratória logo após a queda.

Segundo informações apuradas, a criança seguia de bicicleta pela rua Alfredo Casale quando não respeitou a sinalização de “pare” e colidiu na lateral de um carro que transitava pela via preferencial.

Uma criança de 12 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, 4, no cruzamento das ruas Alfredo Casale e Almirante Barroso, no Jardim Dermínio, em Franca .

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado com urgência e rapidamente chegou ao local, prestando os primeiros socorros.

O motorista do veículo permaneceu no local, prestou todo o apoio necessário e colaborou com os socorristas.

Após ser estabilizada pela equipe médica, a criança foi encaminhada consciente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita para receber cuidados médicos.