5ª Corrida de Carrinhos de Rolimã acontece em Franca neste sábado

No próximo sábado, 7, Franca será palco de um evento inusitado, educativo e cheio de adrenalina: a 5ª edição da Corrida de Carrinhos promovida pelos alunos da Fatec Franca. A competição terá início às 9h da manhã, na Rua Ana Batista Pereira, no Jardim Piratininga, nas proximidades da empresa Q2 Ingressos.

Organizada pelos estudantes do curso de Gestão da Produção Industrial, sob orientação do professor Fabrício Faleiros, a corrida integra o conteúdo da disciplina de Projeto de Produto e tem como principal objetivo estimular a criatividade, a funcionalidade e o espírito de equipe por meio do desenvolvimento de protótipos funcionais.

“O objetivo desse evento é proporcionar aos alunos a experiência prática no desenvolvimento de um produto. Pensamos na junção de três elementos fundamentais: função, design e a competição”, explica o professor Fabrício. Segundo ele, o desafio proposto aos alunos vai muito além da construção de carrinhos; trata-se de colocar em prática conceitos industriais em um ambiente real, competitivo e colaborativo.