Golpe: francana compra ingresso falso para show sertanejo

Após trocarem mensagens, a negociação foi concluída no mesmo dia do show. Cada ingresso foi vendido por R$ 250, totalizando R$ 500.

De acordo com a vítima, ela buscou os ingressos nos sites oficiais, mas estavam esgotados. Na tentativa de não perder o evento, encontrou uma publicação nas redes sociais de uma mulher que oferecia ingressos disponíveis.

Uma gestora administrativa de 30 anos, moradora em Franca , registrou um boletim de ocorrência nessa terça-feira, 3, após ser vítima de um golpe e perder R$ 500 na compra de dois ingressos falsos para um show sertanejo em Ribeirão Preto , no último sábado, 31.

Ao chegar à portaria do evento, em Ribeirão Preto, ela e sua companheira foram surpreendidas ao serem informadas de que os ingressos eram inválidos. "A frustração foi muito grande, queríamos muito ver o show, nos preparamos, pagamos, viajamos até outra cidade”, lamentou.

Ao tentar contatar a vendedora, o casal percebeu que o nome do perfil havia sido alterado e não houve mais resposta. Apesar da situação, conseguiram uma cortesia e compraram mais um ingresso na porta do evento, conseguindo assim aproveitar parte do show.

"Conseguimos entrar, ver o show, mas ficamos muito tristes com a situação. E é bem improvável que consigamos reaver esse valor", desabafou a gestora.