Acidente na avenida Chico Júlio deixa motociclista ferida

Com a queda, ela sofreu uma fratura com desnível na perna esquerda, além de dois cortes profundos e escoriações pelo corpo.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a vítima pilotava uma motocicleta quando foi atingida por um veículo Ford EcoSport no momento em que cruzava as vias. O impacto da colisão fez com que a motociclista fosse arremessada ao chão.

Uma mulher de 52 anos ficou ferida após um acidente registrado na manhã dessa terça-feira, 3, na avenida Chico Júlio , no cruzamento com a rua Emílio Vieira , em Franca .

A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada imediatamente, prestou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima consciente ao Pronto-socorro Municipal de Franca para cuidados médicos.

O motorista do EcoSport permaneceu no local, aguardou a chegada da Polícia Militar e relatou que não viu a motociclista no momento do acidente.